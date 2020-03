Speciale filter houdt nucleaire stofdeeltjes, virussen en gassen tegen: “Niet alleen in schuilkelders mogelijk, maar ook in moderne ventilatiesystemen in huis” Toon Verheijen

05 maart 2020

13u32 2 Lille Karl Copmans (39) heeft naar eigen zeggen een unieke oplossing gevonden om vooral nieuwbouwwoningen te beschermen tegen alle mogelijke virussen met een speciale filter. Hij kwam op het idee nadat hij enkele jaren geleden uitpakte met het concept om gewone kelders om te bouwen naar schuilkelders. “Tegen corona zal het je niet beschermen, maar wie weet wat komt er nog op ons af?”

Karl Copmans heeft zijn eigen bouwbedrijf Eastl, maar is vooral ook uitvinder. Hij vond enkele jaren geleden de Pii-Drop uit, een systeem om alle druppels op te vangen onder urinoirs. Vorig jaar nog bouwde hij zijn eigen ‘pizzatrakteur’. Maar twee jaar geleden kwam hij op het idee om gewone kelders om te bouwen tot een soort van schuilkelder die de bewoners beschermen tegen de schadelijke gevolgen van een nucleair, chemisch of biologisch ongeval. Hij deed ervoor een beroep op materiaal van de Zwitserse firma Andair die speciale luchtfiltersystemen en deuren maakt voor schuilkelders en bunkers. “Die filters zijn in staat om radioactieve stofdeeltjes, allerlei soorten virussen en gassen tegen te houden”, zegt Karl Copmans. “Toen ik onlangs mijn eigen filtersysteem thuis aan het nakijken was, bedacht ik bij mezelf dat die filters die ik voor de schuilkelders gebruikt, misschien ook wel tussen een gewoon ventilatiesysteem geplaatst kunnen worden.”

Zwitserland

Karl nam contact op met de Zwitserse firma en die nodigden hem vorige week zelfs uit voor een gesprek. Zij moesten toegeven – na enkele testen - dat hun filters daarvoor inderdaad konden dienen en Karl kreeg zelfs het alleenrecht voor België en Nederland om ze vooral bij particulieren aan de man te brengen. “Het voordeel is dat je dan je kelder niet meer moet ombouwen – wat toch al snel 15.000 euro kost – maar dat je dus ook je woning zelf kunt beschermen. Voorwaarde is wel dat je bepaalde afzuigpunten in je woning zoals de dampkap en de schoorsteen goed moet afdichten. Kleine spleetjes spelen geen rol, want het speciale ventilatiesysteem houdt de binnenlucht in overdruk waardoor er geen besmette buitenlucht naar binnen kan. Dat maakt dat het vooral toepasbaar is bij nieuwbouwwoningen tenzij je in je oude woning echt wel alles probeert af te dichten of af te plakken.”

Corona

De filters zijn door de Zwitserse firma in 2015 op de markt gebracht en zijn ook gecertificeerd. Ze zijn dus in staat op bij nucleaire rampen giftige dampen tegen te houden. Ook virussen die zich via de lucht verspreiden kunnen ermee tegengehouden worden. “Voor corona heeft het waarschijnlijk niet meteen zin waarschijnlijk omdat er nog altijd geen bewijs is dat het virus zich via de lucht verspreidt”, zegt Copmans verder. Wie zo’n filter wil, moet wel nog altijd rekenen op een kost van 3.500 euro. “Ik moet ze ook per tien bestellen bij de firma omdat ze speciaal gemaakt worden en het anders te duur wordt om ze ook te transporteren”, lacht Karl. “Maar volgens mij bestaat er zeker interesse voor, want de voorbije jaren heb ik toch ook enkele kelders moeten laten ombouwen. Dat idee leek toen ook absurd, maar er waren toch mensen die het gedaan hebben.”

Alle info op http://eastl.eu/