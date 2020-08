Rotonde in Gierle even onder water door onweersbui Toon Verheijen

13 augustus 2020

17u00 1

De intense regenbui die donderdag in de late namiddag over een deel van de Kempen is getrokken, zorgde onder meer in het centrum van Gierle voor redelijk wat wateroverlast. Zo stond de rotonde korte tijd onder water, maar het water trok ook redelijk snel weer weg.



