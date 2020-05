Proefproject met fietssuggestiestroken op landelijke wegen Toon Verheijen

15 mei 2020

12u02 2 Lille Arbeiders van de technische dienst hebben de voorbije dagen op verschillende wegen in de gemeente fietssuggestiestroken aangebracht. In de stroken zullen ook nog fietslogo’s aangebracht worden.

“Door aan de twee kanten van de wegen stippellijnen aan te brengen, zorgen we voor een optische versmalling van de wegen", zegt schepen van mobiliteit Luc De Backer (Groen). “Dat moet ook snelheidsremmend werken voor het autoverkeer en het maakt de automobilisten er extra op attent dat er fietsers kunnen rijden en dat de snelheid best aangepast wordt.”

Verbindingswegen

De gemeente bracht de fietssuggestiestroken aan in enkele straten die een belangrijke verbinding vormen en waar veel fietsverkeer voorbijkomt. “We willen het zelfs nog uitbreiden, maar we gaan eerst deze wegmarkeringen evalueren”, zegt De Backer nog. De fietssuggestiestroken zijn aangebracht op Balsakker tussen Boskant en toegangsweg sportcomplex Balsakker, Baan tussen Laakbeek en grens Tielen en de Pulsebaan van Beulk tot de brug en op de Strandweg tussen ingang De Lilse Bergen en Konijnenpad. Op die laatste plaats is er al een middenlijn aanwezig. Om geen verwarring te veroorzaken komen hier geen fietssuggestiestroken maar wel fietslogo’s.