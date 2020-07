Politie doekt illegale slachterij op in Lille: 40 schapen voor Offerfeest in beslag genomen Jef Van Nooten

31 juli 2020

18u12 284 Lille De politie is vrijdagmiddag een illegale slachterij binnengevallen aan de Lichtaartsesteenweg in Poederlee (Lille). Op het moment van de inval werden nog 40 karkassen aangetroffen. “Maar waarschijnlijk waren er op dat moment al veel schapen illegaal verkocht”, klinkt het bij de politie.

Moslims vieren vanaf vrijdag 31 juli het Offerfeest. Dat gaat wel vaker gepaard met illegale slachterijen waar schapen niet-verdoofd geslacht worden. Vrijdagmiddag kwam de politie zo’n illegale slachterij op het spoor in Poederlee, deelgemeente van Lille. Het FAVV (Federaal Voedselagentschap) werd erbij gehaald. “We kregen meldingen uit de buurt. Zij zagen dat het er een komen en gaan was van auto’s”, vertelt een woordvoerder van de politie.

Karkassen

De illegale slachterij was ondergebracht in een schuurtje achter de woning van een Marokkaanse man aan de Lichtaartsesteenweg in Poederlee. “Het ging om slachtingen die niet-verdoofd werden uitgevoerd”, vertelt een woordvoerder van de politiezone Turnhout. “Op het moment van de inval hebben we nog zo’n 40 karkassen aangetroffen. Maar het ziet ernaar uit dat er op dat moment al veel schapen verkocht waren. We vermoeden dat de meeste schapen bestemd waren voor de Marokkaanse gemeenschap in het Antwerpse.”

Voorwaarden

De resterende schapen werden in beslag genomen. De initiatiefnemer van het illegale slachthuis mag een gerechtelijke vervolging verwachten. Onder meer omdat onverdoofde slachtingen zijn verboden in ons land. “Ook aan thuisslachtingen zijn voorwaarden verbonden”, vertelt Hélène Bonte, woordvoerster van het FAVV. “Zulke schapen mogen alleen voor eigen gebruik dienen, niet om verkocht te worden. Als dat wel gebeurt, treden we streng op.”

Patrouille

Het FAVV heeft aan de lokale politie gevraagd om ook vannacht regelmatig te patrouilleren om zeker te zijn dat de illegale slachtpraktijken niet heropgestart worden.

