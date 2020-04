Pizzabakkers Ardore leveren deegbolletjes aan huis: “Ideaal om met de kinderen zelf pizza te maken” Toon Verheijen

28 april 2020

15u32 0 Lille De pizzabakkers van Ardore uit Lille hebben uitgepakt met een stunt. Ze hebben de voorbije dagen al ruim 400 deegbolletjes aan huis geleverd bij tientallen gezinnen in Lille en Beerse. Ze willen daarmee kinderen én ouders helpen om zich eventjes bezig te houden.

De pizzabakkers van Ardore, een rondreizende foodtruck gespecialiseerd in artisanale pizza’s, lanceerden een leuk initiatief om gratis verse pizzadeegbolletjes aan huis te leveren zodat je met het hele gezin vanuit je kot zelf ambachtelijke pizza’s kan leren bakken en van je kinderen een echte pizzachef kunt maken.“ Jonge kinderen bezighouden nu ze heel de dag thuis zitten, is voor veel ouders geen makkelijke opgave tijdens de huidige coronacrisis”, lacht Sanne Jacobs van Ardore. “Daarom leek het ons wel leuk op die deegbolletjes te leveren. We maken er uiteraard onze naam weer meer mee bekend, maar we zijn ook blij dat we de kinderen en hun ouders wat bezigheid kunnen bezorgen. De reacties zijn in elk geval héél leuk en we krijgen heel wat foto’s binnen van creaties die de kinderen gemaakt hebben.”

Voor Ardore duurt het ook wel lang. “Wij werken ook al sinds midden maart niet meer”, zegt Sanne. “Dat weegt wel door. Nu we weten dat er de komende weken geen verandering in komt, gaan we mogelijk wel met een soort van afhaal werken. Geen gebakken pizza’s dan, maar zelfbakpakketen.”

Op één weekend tijd werden online meteen 400 pizzabolletjes gereserveerd. Wegens groot succes, wil Ardore de actie nog verlengen. Je gratis deegbolletjes aanvragen kan via hun website http://www.ardore.be

Hierbij enkele sfeerbeelden van kinderen en hun creaties.