Parkeren enkel nog toegelaten in parkeervakken langs Gierlebaan Toon Verheijen

18 augustus 2020

12u52 0

De gemeente heeft een oplossing gevonden voor de parkeerproblematiek aan de Gierlebaan. Het parkeren verliep niet altijd van een leien dakje en daarom heeft de gemeente parkeervakken laten schilderen. Parkeren is vanaf nu enkel daar toegelaten. Een parkeervak heeft een minimumlengte van vijf meter. De vakken moeten ook op voldoende afstand liggen van opritten, zebrapaden en bushaltes. Om die redenen is het op sommige plaatsen niet mogelijk om een parkeerplaats te voorzien. In totaal zijn er nu 38 parkeervakken. Na de laad- en losuren zijn er nog twee extra plaatsen.