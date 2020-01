Paardenzegening en varkenskoppenverkoop tijdens Sint-Antoniusviering Wouter Demuynck

19 januari 2020

15u51 0 Lille Zondag werd op verschillende plaatsen in de Kempen de patroonheilige Sint-Antonius gevierd. In Lille ging dat gepaard met festiviteiten die een heel weekend in beslag namen.

In Lille ging de Sint-Antoniusviering zaterdag al van start met de playbackshow ‘Teuniske’ in het parochiecentrum Sint-Pieter. De dag daarop was er een dankviering in de Sint-Pieterskerk, gevolgd door de processie en bijhorende paardenzegening.

Op het kerkplein en in de Rechtestraat was er tegelijkertijd een jaarmarkt aan de gang. Als traditionele afsluiter van de viering was er nog een stukje folklore: de varkenskoppenverkoop aan het Heemhuis.