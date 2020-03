Overweg aan Heerle vier dagen afgesloten voor alle verkeer Toon Verheijen

31 maart 2020

10u14 0

De spoorwegovergang aan Heerle zal tussen 8 en 11 april volledig afgesloten zijn door werken aan de overweg zelf. Die zal in beide richtingen afgesloten zijn voor alle verkeer. Iedereen moet de omleiding volgen via de overweg aan de Vosberg. Deze overweg maakt deel uit van een bewegwijzerde mountainbikeroute en het fietsknooppuntennetwerk. Ook zij moeten de omleiding volgen via de overweg aan Vosberg.