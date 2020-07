Overweg 75 aan Heerle wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer Toon Verheijen

13 juli 2020

15u11 1 Lille De overweg 75 aan Heerle wordt omgevormd tot een fietsoverweg en zal dus voortaan afgesloten worden voor auto’s. Het gaat voorlopig om een proefproject. Samen met de NMBS en Infrabel wordt bekeken om eventueel na de proefperiode over te gaan tot het creëren van een fietstunnel.

Infrabel heeft de bedoeling om in héél Vlaanderen zoveel mogelijk overwegen te sluiten om zo tot veel minder conflictsituaties te komen. Vlaanderen telt momenteen 1.700 overwegen. Waar het kan, wil Infrabel zoveel mogelijk overwegen vervangen door een brug, tunnel, parallelweg of fietspad. “Ze wensen op korte termijn de ‘quick wins’ uit te voeren”, zegt de Lilse schepen voor Mobiliteit Luc De Backer (Groen). “Wijzelf kiezen er echter altijd voor om een proefopstelling te gebruiken. Zo kan je bij evaluatie nog steeds bijsturen als het nodig blijkt te zijn. Wanneer we na evaluatie kunnen aantonen dat het een goede ingreep is, kunnen we er een permanent karakter aan geven. In dit geval van de overweg gaan de fietsers en zwakke weggebruikers nog wel door kunnen. Infrabel kijkt of er in de toekomst een fietstunnel mogelijk is. De andere overweg in Heerle blijft gewoon open voor alle verkeer.”

De werken voor het afsluiten van de overweg starten op 18 augustus en zullen zo’n twee weken in beslag nemen.