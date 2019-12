Oude wapenschilden hangen aan gemeentehuizen in elk dorp: “Eén gemeente maar ieder dorp heeft zijn eigenheid” Toon Verheijen

01 december 2019

12u38 1 Lille Het oude wapenschild van Gierle, Lille, Poederlee en Wechelderzande wappert voortaan aan de voormalige gemeentehuizen. Het bestuur wil daarmee benadrukken dat elk dorp haar eigenheid moet bewaren.

Tijdens de grote fusiegevolg eind jaren ’70 werden de gemeenten Lille, Gierle, Wechelderzande en Poederlee samengevoegd tot Lille. Daarmee ging een stukje eigenheid verloren, maar het huidige gemeentebestuur wil daar iets aan doen. Sinds dit weekend wapperen aan de oude gemeentehuizen vlaggen met daarop de vier wapenschilden van vroeger. “Vier dorpen met een eigen traditie, eigen troeven en vooral geweldige mensen”, lacht schepen Tom Kersemans (N-VA). “Ja we wonen in de gemeente Lille, maar dat betekent niet dat je als inwoners niet fier mag zijn op je eigen dorp. Lille, dat zijn vier sterke dorpen. Het uithangen van het wapenschild onderstreept dat nog eens. We zullen als gemeente ook blijven investeren in alle dorpen.”

De gemeente heeft ook vlaggen met het wapen ter beschikking voor verenigingen die er tijdens evenementen gebruik van willen maken. Zo kan het wapen van het dorp trots wapperen naast de vlag van de gemeente.