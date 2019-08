Opvallende felle fietsen kleuren Rechtestraat Toon Verheijen

19 augustus 2019

Een opvallende beeld in de Rechtestraat. De technische dienst van de gemeente heeft enkele parkeerplaatsen ter hoogte van de basisschool Het Trapleerke vervangen door beplanting om zo de zichtbaarheid aan de oversteekplaatsen te verhogen. Er zijn ook fietsenstallingen voorzien, maar vooral ook twee reuzegrote felgekleurde fietsen. Ook die dienen om de oversteekplaats te accentueren. In totaal komen er vier fietsen in felle kleuren in de Rechtestraat.

Later dit jaar volgen er overigens nog ingrijpende werken op de verkeersader N153 (Rechtestraat/Wechelsebaan). Tussen de Kerkstraat en de brug over de E34 wordt het asfalt volledig vernieuwd. Het asfalt van het fietspad tussen de Gierlebaan en de brug met de E34 wordt ook vernieuwd. De fietssuggestiestroken in het centrum worden verbreed naar 1,75 meter.