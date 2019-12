Oproep voor Wechelaars: denk mee na over de toekomst van het Hof d’Intere Toon Verheijen

15u12 1 Lille De gemeente Lille organiseert in het kader van ‘Veerkrachtige Dorpen’ – een project van de provincie Antwerpen – in maart een eerste informatieavond over de invulling van het Hof d’Intere en de oude pastorij.

De gemeente wil het centrum van Wechelderzande nieuw leven inblazen met een Wensbeeld voor het dorp. De eerste stappen daarvoor werden in 2015 al gezet. Ondertussen werden er al wat zaken gerealiseerd. Het kasteel is ondertussen terug zichtbaar gemaakt door een deel van de begroeiing weg te halen. De vest is ook terug proper gemaakt en moet weer helemaal gevuld geraken met water. Er kwamen ook nieuwe toegangen voor voetgangers en fietsers en een parking. Daarnaast moet ook het centrum vergroend worden zoals de tuin rond de kerk en de pastorijtuin. Het dorpsplein krijgt ook een heel nieuw uitzicht. De brede aansluiting van de Vlimmersebaan met de Oostmalsebaan wordt in de toekomst versmald. Hierdoor is er meer ruimte voor caféterrassen en voor enkele langsparkeerplaatsen op de Vlimmersebaan.

Informatieavonden

Eerst werd het park aan Hof d’Intere opgewaardeerd en werd de parkeergaard naast het hof aangelegd. De volgende fase is de omvorming van de parking voor Hof d’Intere tot een groene ruimte. Samen met deze werken zal ook het dorpsplein heraangelegd worden. De eerste informatieavond voor de verdere invulling van het Wensbeeld, zoals ook de invulling van het Hof d’Intere zelf, start op 10 maart om 19 uur in De Zandfluiter. Daarna volgen er nog vier avonden (31 maart, 28 april, 19 mei en 9 juni) waarbij uiteindelijk een actieplan en prioriteitenlijst zal opgesteld worden.