Oppositie vraagt verlaging van personenbelasting Toon Verheijen

14 mei 2020

15u54 2 Lille Oppositiepartij CD&V komt in Lille met een eigen relanceplan op de proppen om de financiële impact van corona op de inwoners en de handelaars op te vangen. Ze pleiten onder meer voor een verlaging van de personenbelasting te verlagen van 6,5 naar 5,5 procent in 2021. “In tussentijd stellen we voor om het equivalent van die verlaging, 700.000 euro, te verdelen onder de inwoners in de vorm van cadeaubonnen.”

700.000 euro ofwel 40 euro per persoon in de vorm van cadeaubonnen te besteden bij de lokale handelaars. Dat is het voorstel dat oppositiepartij CD&V doet als tegemoetkoming naar de inwoners en de handelaars. “Je slaat twee vliegen in één klap”, zeggen fractieleider Joren Boons en voorzitter Bram Heylen. “De koopkracht van onze inwoners stijgt en onze lokale handelaars worden er ook door gesteund. De financiële ruimte is er voor een belastingsverlaging omdat er door de vorige besturen een gezond financieel beleid is gevoerd.”

Kwaliteitslabel

CD&V pleit er daarnaast ook voor om het systeem van de cadeaubonnen te integreren in de steun van de kwetsbare gezinnen, pleit voor renteloze leningen aan lokale handelaars en horecazaken en een digitaal platform voor de korte keten met een eigen Lils kwaliteitslabel. “Dit is volgens ons een sober plan. We vragen het gemeentebestuur ook bewust de geldkraan niet helemaal open te draaien, want als de rekening komt binnen enkele jaren zal dat als een molensteen rond onze nek hangen.”