Openbaar onderzoek voor bouw van vier windturbines langs E34 in Lille en Vosselaar Toon Verheijen

08 september 2020

12u29 6 Lille Ecopower, Aspiravi en Engie Electrabel plannen de bouw van in totaal negen windturbines langs de E34 tussen Vosselaar en Lille. Het openbaar onderzoek voor de bouw van vier ervan is gestart. Het project heeft de voorbij jaren al voor heel wat beroering gezorgd.

Ecopower wil drie windmolens bouwen op het grondgebied van Lille en eentje in Vosselaar tussen Boskant en de E34. De andere vijf windmolens komen ook in Lille en worden door Aspiravi en Electabel gebouwd. Het milieueffectenrapport voor de bouw van de turbines werd begin dit jaar goedgekeurd. De windturbines op het grondgebied van Lille komen aan Rolleken en Hemeldonk in Gierle, in de buurt van de skivijver, in de omgeving van de Lilse Bergen en aan het Gielsbos. Voor de drie aan Hemeldonk werd er eerder dit jaar nog een vergunning verleend, maar buurtbewoners gingen toen in beroep. Die drie zouden gebouwd worden door Aspiravi en hebben een hoogte van 200 meter.

Digitale informatieavond

Op donderdag 17 september 2020 van 19 tot 20.30 uur wordt een digitale informatievergadering georganiseerd. Er wordt meer info gegeven in het kader van het openbaar onderzoek van de omgevingsvergunningsaanvraag van Ecopower voor deze vier windturbines. Dit openbaar onderzoek loopt nog tot en met 3 oktober.

Inschrijven voor de informatievergadering is verplicht en kan enkel via deze link.