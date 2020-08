Ook supportersclub van Wout Van Aert boert goed na diens twee knappe overwinningen in Italië: “Opvallend veel interesse van Oost- en West-Vlamingen” Wouter Demuynck

10 augustus 2020

20u37 0 Lille De twee knappe overwinningen van Wout Van Aert in Strade Bianche en Milaan-San Remo leggen ook zijn fanclub in Lille geen windeieren. Op korte tijd toonde al een veertigtal mensen interesse om zich bij de fanclub te vervoegen. “Opvallend is dat er momenteel een redelijk grote toestroom van fans uit Oost- en West-Vlaanderen is”, klinkt het bij bestuurder Peter Van Echelpoel.

Wout Van Aert, die afkomstig is uit Lille maar nu in Herentals woont, heeft er nu al een schitterende maand augustus opzitten. Na zijn winst in Stade Bianche ging hij een week later - afgelopen zaterdag - ook met de overwinning aan de haal in Milaan-San Remo. Zulke spectaculaire overwinningen zorgen er meteen ook voor dat de interesse in de Lilse supportersclub van Van Aert toeneemt.

Veel vragen

“Bij een overwinning op een WK of BK of een andere grote overwinning is er altijd wel een toestroom aan leden waar te nemen. Het is nog iets te vroeg om het aantal leden te zien toenemen, maar we krijgen wel veel vragen. De afgelopen weken hebben zo’n 30 à 40 mensen ons via Messenger gecontacteerd met de vraag hoe ze lid kunnen worden. In heel 2019 kregen we er zo’n 100 leden bij”, zegt Peter Van Echelpoel, een van de bestuurders van de supportersclub.

Echte flandriens

“Wat opvalt is dat er een redelijk grote toestroom is van geïnteresseerden uit de provincies Oost- en West-Vlaanderen. De piek in de provincie Antwerpen lijkt wat bereikt te zijn, terwijl net heel veel mensen uit pakweg Ninove, Kortrijk of het Gentse de vraag stellen om lid te worden. Onze laatste 70 à 80 leden komen allemaal buiten de provincie Antwerpen. Het is mooi om te zien hoe die echte flandriens naar de Kempen afzakken om een Kempenaar te steunen tijdens bijvoorbeeld onze fandag.”

Lid worden van de fanclub kost een eenmalige bijdrage van 10 euro per persoon of 15 euro per gezin. “En zolang onze Wout blijft fietsen, blijven ze lid.”

Meer over Antwerpen

BK

Herentals

Italië

Kempen

Kortrijk

Lille

Messenger