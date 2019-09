Ook gemeente Lille kruipt in de pen tegen De Lijn: “Pendelaars zitten als sardines op elkaar” Toon Verheijen

25 september 2019

17u44 0 Lille Het gemeentebestuur van Lille sluit zich aan bij de buren van Malle. Ook zij hebben een open brief geschreven gericht aan De Lijn om hun ongenoegen te uiten.

“We merken een stijgende hoeveelheid klachten over de dienstverlening van De Lijn”, vertellen algemeen directeur Davy Smeyers, burgemeester Marleen Peeters en schepen Luc De Backer. “Op de lijn 416 Turnhout-Wechelderzande-Antwerpen is er sprake van veel afgeschafte bussen, op de lijn 409 Herentals-Malle worden bushaltes overgeslagen en er is nauwelijks of geen communicatie. Het gaat om lijnen die veel gebruikt worden door schoolgaande jeugd en pendelaars naar Antwerpen. Reizigers van wie de bus niet rijdt, moeten op zoek naar alternatieven en dat zijn dan dikwijls bussen die overvol zitten.”

Personeelstekort

“Pendelaars zitten als sardines in elkaar en komen rijkelijk te laat aan op hun bestemming. Vooral voor de scholieren is dat een probleem. Zij kunnen niet zomaar een andere reisroute kiezen. Ouders of grootouders moeten dan inspringen wat dan weer een last met zich meebrengt. Bij vorige meldingen kregen we te horen dat personeelstekort het probleem is. We begrijpen dat het niet mogelijk is om extra personeel te toveren, maar toch vragen we met aandrang spoedig werk te maken van een betrouwbare dienstverlening en een betere communicatie.”