Nutrex verhuist na 25 jaar in Lille naar moderne nieuwbouw in Olen: “We konden in Lille niet uitbreiden” Bedrijf zoektextra personeel Toon Verheijen

06 augustus 2019

14u53 0 Lille De Kuge Group, producent van diervoedersupplementen, verlaat na 25 jaar de thuisbasis in Lille. Het verhuist naar een nieuwbouw op de Hoogbuul in Olen, die momenteel wordt opgetrokken door Jeni Real Estate. De productietoren op de nieuwe site wordt een blikvanger van maar liefst 25 meter hoog.

De Kuge Group is al 25 jaar gevestigd in de Achterstenhoek in Lille, maar het bedrijf investeert nu in een nieuwe en grotere site. Tegen de zomer van 2020 plannen ze een verhuis naar Hoogbuul in Olen. Aannemer De Pelsmaeker uit Westerlo is daar al gestart met de ruwbouwwerken. “De site is in totaal 12.500 vierkante meter groot en we bouwen er zo’n 2.000 vierkante meter aan kantoren en sociale ruimte, 3.514 vierkante meter aan magazijn en nog eens 2.965 vierkante meter productieruimte met een toren van 25 meter hoog”, zegt Kurt Van De Mierop van Kruge Group/Nutrex. “Als je ziet dat we nu in Lille zo’n 800 vierkante meter kantoor hebben, dan is dat een aanzienlijke groei. Ook ons magazijn en de productieruimte worden fors groter.”

Noodzaak

De verhuis van Lille naar Olen is er niet zomaar gekomen. “Op onze huidige site in Lille waren er geen uitbreidingsmogelijkheden”, zegt Van De Mierop. “In Nederland hebben we ook een site, maar daar kregen we geen medewerking van de gemeente om er een productietoren van 25 meter op te trekken. Dus zijn we naar andere locaties beginnen uitkijken.”

De Kuge Groep, een familiale investeringsgroep, opgericht in 1988 door Leo Van de Mierop met Agrimex, Nutrex, Mondial Nutrition en Nutrimix Polska als dochterbedrijven. Ondertussen heeft de tweede generatie, Kurt en Geert Van de Mierop, de verantwoordelijkheden overgenomen. De groep is gespecialiseerd in de ontwikkeling, productie en marketing van hoogwaardige diervoedersupplementen die wereldwijd worden verkocht. De diervoedersupplementen van de Kuge Group zijn gericht op het verbeteren van de vertering en darmgezondheid op een natuurlijke manier, zonder gebruik van antibiotica, en dit voor zowel pluimvee, varkens als voor rundvee.

Extra personeel

Kuge Group, met in totaal vijftig medewerkers, exporteert naar vijftig landen. De verhuis naar de nieuwe site in 2020 betekent ook een uitbreiding van het personeel. “Op korte termijn zoeken we vooral voor de productie toch vijf tot zes mensen en mogelijk daarna nog meer”, zegt Kurt Van De Mierop. “We moesten na 25 jaar wel uitbreiden enerzijds om nieuwe producten te kunnen ontwikkelen, maar dus ook om de productie te kunnen opdrijven. De nieuwe fabriek zal geheel gebouwd worden met de modernste productietechnieken die een hoge capaciteit weten te combineren met maximale flexibiliteit, zowel voor grote als kleine productieruns. We kunnen ook voor derden produceren. We zullen ook een intern containertransport hebben waardoor we voor onze producten de hoogste kwaliteit kunnen garanderen én alles perfect te traceren is.”