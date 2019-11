Nieuwe whiskyclub Cupam Amicas in Staminée De Crawaett: “Whisky is zoveel meer dan alleen die fles” Toon Verheijen

03 november 2019

20u59 0 Lille Het moet niet altijd bier zijn en dus is Staminée De Crawaett in Lille voortaan ook de thuisbasis van de gloednieuwe whiskyclub ‘Cupam Amicas’. Voor initatiefnemer Werner De Bie is het een nog vrij prille droom die meteen werkelijkheid wordt. “We wenen het wel serieus. Het gaat niet zomaar een clubje worden om zoveel mogelijk whisky te drinken.” En het concept slaat blijkbaar meteen aan, want de eerste bijeenkomst is al meteen volzet.

Een Cadenheads Irish 13yo, een Michters Rye Barrel Strength of een Ben Nevis 19yo Daily Dram Single Cask. Het zijn maar drie van de whisky’s die de kersverse whiskyclub Cupam Amicas zal laten proeven op de eerste bijeenkomst die het organiseert in Stamineé De Crawaett. Gastspreker die avond is overigens meteen Jeroen Van Dyck van Meug, naast bierkenner ook een whiskykenner. “Onze bierstamineé kent niet alleen bierliefhebbers, maar ook enkele fervente liefhebbers van whisky”, vertelt kroegbaas Peter Van Glabbeek. “Daarom besloten ze een echte club op te richten en daar willen we graag de thuisbasis voor zijn. Bedoeling is dat ze enkele keren per jaar een tasting organiseren met telkens ook een deskundige uitleg. Ook een reis naar Schotland zit blijkbaar al in de pijplijn.”

Hobby

Drijvende kracht achter de nieuwe club is Werner De Bie. “Ik ben niet alleen een liefhebber, maar ook een verzamelaar”, lacht Werner. “Ik denk dat ik thuis zo’n 180 flessen heb staan. Samen met enkele vrienden wilden we er eigenlijk wat meer mee doen en zo begon het idee van de club te rijpen. Maar we wilden niet zomaar een clubje oprichten om wat whisky te proeven. Het moet wel iets zijn waar je ook iets bij leert. Ik ben zelf ondertussen ook al enkele keren naar Schotland gereisd en binnenkort volgt een trip naar Ierland. Het is best grappig dat ik tot voor enkele jaren eigenlijk absoluut geen whiskydrinker was. Het was pas bij een trip naar Schotland met vrienden dat ik de smaak te pakken kreeg. En die is dus niet meer verdwenen met ondertussen die uitgebreide collectie tot gevolg. En ja, ik durf er wel eens wat geld aan geven. Sommige flessen kosten 100 euro, maar er staan ook fors duurdere exemplaren tussen.”

Oneindig

Ondanks dat Werner nog maar enkele jaren bezig is met whisky en alles wat er bij komt kijken, praat hij er enorm gepassioneerd over. “Whisky is zo oneindig. Je hebt zoveel soorten, er verandert zoveel, je hebt er zoveel unieke verhalen rond. Je geraakt er echt nooit op uitgekeken. Zoveel verschillende smaken ook. Het smakenpallet is enorm. Whisky is ook iets waar je echt van kan genieten. De duurdere exemplaren die ik thuis heb staan, zal ik ook alleen maar open doen voor mensen die er ook echt iets van kennen. Dat zijn geen flessen die je voor het plezier even open doet en dan op een avondje soldaat maakt. Ik hoop dat we met onze nieuwe club nog heel wat mensen kunnen warm maken voor whisky en alles wat er bij komt kijken. En ik benadruk nogmaals: het is niet de bedoeling dat het een zatlapperij wordt. We willen een club worden waarbij vooral de beleving centraal staat.”