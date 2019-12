Nieuwe concessiehouders voor De Eekhoorn en De Specht op Lilse Bergen: “Heel het jaar door leven in de brouwerij brengen” Toon Verheijen

26 december 2019

16u17 0 Lille De Lilse Bergen, dat volgend jaar een provinciaal recreatiedomein wordt, heeft nieuwe uitbaters gevonden voor de horecazaken De Eekhoorn en De Specht. Michel Leys (55), Bart Wouters (55) en Piet Daneels (60) zullen vanaf 1 april de twee zaken weer nieuw leven in blazen. “Dagtoeristen en kampeerders verwennen in de zomer en wandelaars en fietsers in de herfst en de winter weer naar ons lokken”, klinkt het bij de drie ondernemers.

Piet Daneels is/was vakbondssecretaris bij het ACV, Bart Wouters was actief bij KBC en Michel Leys was heel zijn leven actief in de tuinaanleg. Nu gaan de ‘de drie musketiers van middelbare’ leeftijd een heel nieuwe uitdaging aan. Ze nemen als bv Squirrel (Engels voor eekhoorn) de horecazaken De Eekhoorn en De Specht over. “Zes jaar geleden hadden we het er samen al eens over gehad, maar toen hebben we het uiteindelijk niet gedaan. Nu wisten we dat de concessie opnieuw vrij kwam en dat het echt wel de laatste kans zou zijn.”

Verbouwingen

De vzw Lilse Bergen kreeg de voorbije weken verschillende kandidaturen waaronder ook enkele gevestigde waarden in de cateringwereld. Enkele dagen geleden kreeg de bv Squirrel de concessie toegewezen. “Hun voorstel werd erg gesmaakt”, zegt huidig voorzitter van De Lilse Bergen Fons Van Bael. “Dat van de andere kandidaten ook, maar er kan er maar de winnaar zijn. Het princiepsakkoord is ondertussen bereikt. We gaan nu gedetailleerde afspraken maken. Het is duidelijk dat veel aandacht zal gaan naar de beleving voor de dagrecreanten enerzijds en de kampeerders anderzijds. De nieuwe aanpak zal zich ook uiten in de aankleding van de gebouwen en de aanpak van de service.”

Toekomst

Piet Daneels zal de dagdagelijkse leiding op zich nemen en een beetje het uithangsbord worden van de zaak. Michel en Bart zullen meer op de achtergrond werken, al zal iedereen er op de topdagen aanwezig zijn. “In de zomer zal de focus vooral zijn om de dagrecreanten en de kampeerders goed de soigneren”, zegt Piet Daneels. “Daarnaast willen we in de herfst en de winter ook weer wat meer leven in de brouwerij brengen. De wandelaars en de fietsers moeten we weer tot bij ons krijgen voor een goeie tripel of een tas koffie. We denken ook aan leuke evenementen, optredens, voorstellingen en feestjes. Op 1 april willen we de deuren openen. Er is nog heel wat werk voor de boeg, maar we hebben er ontzettend veel zin in.”