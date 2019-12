Nieuw zwembad, brandweerkazerne, investeringen in elk dorp én een nieuwe huisstijl: Lille is ambitieus voor de volgende zes jaar Toon Verheijen

11 december 2019

20u52 7 Lille De gemeente Lille gaat de komende vijf jaar zo’n 22 miljoen euro investeren. De opvallendste projecten zijn een nieuw zwembad en een nieuwe brandweerkazerne. Tegelijkertijd pakt de gemeente ook uit met een nieuwe huisstijl, waarbij de identiteit van de vier dorpen centraal staat.

De start van een nieuwe legislatuur betekent traditioneel ook de opmaak van een nieuw meerjarenplan voor zes jaar. Coalitiepartners N-VA en Groen tonen zich ambitieus en kijken zelfs twaalf jaar verder. “Voor elk van onze vier dorpen willen we een plan op de rails krijgen”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA).

Schepen Luc De Backer (Groen) beaamt dat. “We hebben onze plannen ook gekoppeld aan een of meerdere duurzaamheidsdoelstellingen. Alles is ingedeeld in vijf hoofddoelstellingen: duurzaamheid, veiligheid, verbondenheid en communicatie en een sterk bestuur.”

22 miljoen

Alles samen wil de gemeente de komende vijf jaar zo’n 22 miljoen euro investeren. Zo wordt er verder gewerkt aan de wensbeelden voor Lille, Poederlee en Wechelderzande. Nu komt er ook eentje voor Gierle. “Daar willen we vooral oplossingen voor de versleten turnzaal Brulens en de al even versleten parochiezaal Sint-Jan. We denken daar aan een soort van nieuwbouw op de site Molenvelden ”, klinkt het bij het schepencollege.”

Voor de andere dorpen zijn er ook duidelijke plannen. “Zo willen we in Lille zeker ons zwembad realiseren op de Balsakker”, klinkt het. “De school Het Trapleerke krijgt ook een uitbreiding en we zoeken ook naar een invulling voor de oude site van het zwembad en het OCMW. In Wechelderzande gaan we investeren in Hof d’Intere en de voormalige pastorij. De verbouwingen aan de pastorij zouden zelfs volgend jaar al moeten starten na het bouwverlof. Voor de pastorij hebben we het budget ook opgetrokken van 100.000 naar 650.000 euro. In Poederlee tenslotte hebben we geld voorzien om de omgeving rond de kerk te vergroenen en de site van de Heggekapel op te waarderen.”

Brandweerkazerne

Nog enkele opvallende zaken zijn het overschakelen op ledverlichting, een uitbreiding van de bestaande kmo-zone aan Achterstenhoek of een nieuwe KMO-zone, de bouw van een brandweerkazerne, nieuwe speelbossen en een nieuw mobiliteitsplan. “Voor de brandweerkazerne kijkt de Hulpverleningszone Taxandria vooral naar een locatie in Lille zelf”, zegt Marleen Peeters.

Verder wordt er ook werk gemaakt van een nieuw containerpark en de invoering van het DIFTAR-systeem. Op vlak van het mobiliteitsplan zijn er ook heel wat uitdagingen. “De aanpak van de N153 hangt af van het Agentschap Wegen en Verkeer en kan mogelijk nog héél wat jaren duren. Zelf kijken we naar meer groene fietsverbindingen en het ontlasten van bepaalde wijken door verschillende proefopstellingen en invoeren van nieuwe circulatieplannen. We hebben bij AWV ook aangedrongen op een tweede rotonde op het op- en afrittencomplex van de E34. Tussen Wechelderzande en Vlimmeren is er ook nog altijd één moordstrookje.”

Huisstijl

Ook nog opvallend: de nieuwe huisstijl waarmee de gemeente aanpakt. De vorige was 12 jaar oud en dringend aan vernieuwing toe. ‘Wij Vieren’: verwijzend naar de vier dorpen. “We willen een nog sterkere dynamiek teweegbrengen tussen de vier dorpen. De vier stippen in het logo staan symbool voor onze vier dorpen. De kleuren ertussen, dat is alles wat ons verbindt. Wij vieren, wij zijn Lille. Tegelijkertijd is het een knipoog naar de typische levenslust die onze inwoners typeert.”