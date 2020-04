Mondmaskers, beschermende pakken en handgel voor zorgverstrekkers in Lille Toon Verheijen

10 april 2020

18u15 0 Lille De gemeente heeft door een oproep te doen naar het binnenbrengen van beschermingsmateriaal niet minder dan 2.700 mondmaskers, 440 beschermende pakken en 56 liter alcoholgel kunnen overhandigen aan verschillende zorginstellingen.

Tijdens de coronacrisis hebben veel zorgverleners het moeilijk om aan voldoende beschermingsmaterialen te geraken. De gemeente Lille probeerde hen te helpen door onder meer een oproep te doen. Daar werd massaal op gereageerd en met behulp van het technisch personeel werden pakketten die vrijdagnamiddag als een vervroegd paasgeschenk konden afgegeven worden. “We hebben ze geschonken aan onze eerstelijnszorgverleners zoals de huisartsen en zelfstandig thuisverpleegkundigen”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “ “Een deel ervan ging ook naar wzc Lindelo en Het GielsBos. Omdat het bijna Pasen is, deden we er een traktatie paaseitjes bovenop.”

Hoge nood

Schepen Vincent Goossens (N-VA) wist uit eigen familiekring dat de nood hoog was. “Mijn vader, Jan Goossens, is huisarts. Door hem weet ik des te meer hoe belangrijk het is om te beschikken over de juiste beschermingsmiddelen. Onze zorgverleners zetten zich dagelijks in voor anderen. Het minste wat we kunnen doen, is ervoor zorgen dat zij op een veilige manier hun werk kunnen blijven verderzetten. In totaal verdeelden we vandaag 900 FFP2 maskers (de meest begeerde), 1.800 chirurgische maskers, 440 beschermende pakken en meer dan 56 liter desinfecterende alcoholgel.”