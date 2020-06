Moeder en zoontje (5) twee dagen lang gegijzeld op appartement Jef Van Nooten

08 juni 2020

16u02 46 Lille Een 5-jarig jongetje is twee dagen lang gegijzeld op een appartement in het centrum van Lille. Ook zijn moeder (29) werd er vastgehouden door haar ex-vriend. De slachtoffers konden pas ontsnappen nadat de nieuwe partner van de vrouw de gijzelnemer te lijf ging.

De gijzeling vond plaats in de Rechtestraat in Lille, op een appartement boven De Voorzorg. De slachtoffers waren een vrouw van Russische afkomst en haar zoontje van 5 jaar. “Vrijdagmiddag is de ex-partner van de vrouw het appartement binnen gegaan”, vertelt een woordvoerder van de lokale politie in Turnhout. “Hij verhinderde dat de vrouw en haar kindje naar buiten konden. Twee dagen lang heeft hij hen gegijzeld in het appartement.” De verdachte is een 44-jarige man.

Ontsnappen

Aan de gijzeling kwam pas zondagmiddag rond 12.30 uur een einde nadat de nieuwe vriend van de vrouw argwaan kreeg. “Hij vond het vreemd dat hij al twee dagen niks van de vrouw gehoord had”, aldus nog de politiewoordvoerder. “Toen hij naar het appartement ging, is er een vechtpartij ontstaan tussen hem en de gijzelnemer. Op dat moment is de vrouw met haar zoontje uit het appartement kunnen ontsnappen.”

Vechtpartij

Het was uiteindelijk een buurman die de politie verwittigde over de vechtpartij. Bij aankomst van de agenten werd duidelijk dat er twee dagen gijzeling aan de vechtpartij vooraf was gegaan. De verdachte, een 44-jarige man die eveneens van Russische afkomst is, werd opgepakt.

Mentale letsels

De verklaringen van de vrouw en de verdachte komen niet overeen. De man minimaliseert de feiten. Het 5-jarig kind zal nu audiovisueel verhoord worden een beter beeld te krijgen van de gijzeling. “De vrouw en het kind zijn ter controle naar het ziekenhuis gebracht. Ze liepen niet zozeer fysieke verwondingen op, maar wel mentale letsels. Het kind werd mee opgesloten en heeft alles zien gebeuren. De dienst slachtofferbejegening heeft zich over hen ontfermd.”

De verdachte werd maandagnamiddag voor de onderzoeksrechter in Turnhout geleid. Die besliste de man aan te houden. Vrijdag verschijnt hij voor de raadkamer. Het onderzoek naar de precieze omstandigheden wordt voortgezet.