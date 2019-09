Meer dan vijftig handelaars plaatsen spreuk op etalage in Week van de Geestelijke Gezondheid Toon Verheijen

30 september 2019

16u43 0 Lille Verschillende handelaars plaatsen tijdens de week van de Geestelijke Gezondheid spreuken op hun etalage. De gemeente wil de inwoners oproepen op elkaar altijd een helpende hand te reiken of een bemoedigend schouderklopje te geven wanneer ze het moeilijk hebben.

“We zijn enorm blij met de respons van de handelaars want niet minder dan 52 zaken doen mee”, zegt schepen van Economie Griet Verheyen (N-VA). “Ze mochten zelf hun boodschap kiezen. Ze konden daarbij een keuze maken uit een lijst of zelf een uitspraak verzinnen. De spreuken zijn uiteindelijk door vier vrijwilligers aangebracht op twee dagen tijd.”

Bespreekbaar maken

Een van de deelnemers is wijndomein Walterus. “We waren onmiddellijk enthousiast om mee te doen”, zegt Annick Millis. “Positiviteit is belangrijk. Een positieve ingesteldheid kleurt niet alleen jezelf, maar ook je omgeving. Ik hoop dat onze ludieke, positieve boodschap juist die persoon bereikt die het net even nodig had. Met ons initiatief willen we ‘goed in je vel zitten’ en ‘psychische kwetsbaarheid’ beter bespreekbaar maken.”