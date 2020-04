Maximumsnelheid naar 50 kilometer per uur in Diamantstraat en in Heerle Toon Verheijen

23 april 2020

14u17 1 Lille De gemeente Lille gaat een snelheidsbeperking invoeren in de Diamantstraat tussen de Pulsebaan en het begin van de bebouwde kom. De snelheid wordt er teruggebracht naar 50 kilometer per uur. Hetzelfde gebeurt in het gehucht Heerle.

Ook daar zal voortaan een snelheidsbeperking van 50 kilometer per uur gelden en geen 30 zoals oppositieraadslid Dirk Dox van Vlaams Belang had gevraagd omdat er veel sluipverkeer passeert. “Een zone 30 kan sluipverkeer ontmoedigen, maar dan zijn er bijkomende infrastructurele aanpassingen nodig om deze snelheid af te dwingen”, zegt schepen van Mobiliteit Luc De Backer (Groen).

“Infrastructurele aanpassingen zijn vaak kostelijk en niet haalbaar op korte termijn. Een zone 30 moet moet ook visueel afgedwongen kunnen worden. Door Heerle loopt een brede weg die uitnodigt tot snel rijden. Bijkomend is er veel landbouwverkeer in Heerle, wat de mogelijkheden eerder beperkt maakt. Op korte termijn is de invoering van een zone 50 km/uur de beste optie. We gaan van 70 naar 50, wat al een hele stap is.”