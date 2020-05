Mariline (27) opent eigen optiekzaak: “Later dan gepland, maar blij dat ik nog kan opengaan” Toon Verheijen

18u32 0 Lille Mariline Depoortere (27) heeft haar eigen optiekzaak Mariline geopend in de Rechtestraat in een voormalige kapperszaak. De geplande openingsreceptie van 1 mei kon helaas niet doorgaan, maar Mariline is vooral blij dat ze nog de deuren kan openen. “Ik probeer voor jong en oud een aanbod te hebben. Zeker voor kindjes probeer ik hippe modelletjes te zorgen", zegt Mariline.

Mariline Depoortere is afkomstig uit Beerse, maar woont al een tijdje in Antwerpen waar ze de voorbije jaren werkte in een optiekzaak Bert Bril. “Maar het kriebelde om op mijn eigen benen te staan”, vertelt Mariline. “Vorige zomer zijn we op zoek beginnen gaan naar een geschikt pand. Deze voormalige kapperszaak was ideaal. Hier in de buurt zit wel één collega, maar voor de rest zijn er in de regio niet zoveel opticiens. Daar hebben we uiteraard ook naar gekeken. We zijn in december met de verbouwingen gestart. Het heeft wel wat voeten in de aarde gehad, maar uiteindelijk is alles tijdig klaar geraakt. Door corona hebben we wel wat extra werk gehad door plexiglas en dergelijke te plaatsen, maar al bij al bleef dat nog wel beperkt. Ik ben al lang blij dat we kunnen open gaan.”

Ideale combinatie

Mariline volgde de opleiding tot opticien in Merksem aan het Stella Maris. “Ik was goed in wetenschappen en wiskunde en had een liefde voor chemie, maar ik zag me langs de andere kant nu ook weer niet ergens in een labo gaan werken”, lacht Mariline. “In de richting optiek heb ik volgens mij de ideale combinatie gevonden van wat me me wel ligt. Techniek voor het slijpen van het glas, wetenschap voor de oogmetingen, mode voor de modellen van de brillen en sociaal contact met de klanten. Heel wat vliegen in één klap. Nu hopen dat de klanten de weg vinden naar de zaak, maar ik heb er alle vertrouwen in.”

Italië

De opstart van de zaak verliep wel niet zonder problemen. “We gingen normaal in februari naar een beurs in Milaan, maar kort voor aanvang van de optiekbeurs werd alles afgelast door corona”, vertelt Mariline. “Een tegenvaller, want het is dé grootste beurs van Europa. Heel veel brillen komen uit Italië. We hebben uiteindelijk online veel keuzes moeten maken, want ook vertegenwoordigers konden uiteraard niet langskomen.”

Onderscheiden

De zaak van Mariline oogt hip en modern, sober en stijlvol ingericht. “Ik probeer in mijn aanbod zowel voor jong en oud iets te hebben", zegt de jonge onderneemster. “Bijvoorbeeld een stijlvol merk uit Denemarken eerder voor ouderen, maar langs de andere kant ook betaalbare brillen voor jongeren. Voor de jongste probeer ik ook wat hippere modelletjes in het assortiment te hebben. Voor kinderen is het al niet evident om met een brilletje rond te lopen als het dan wat hip en kleurrijk is dan is dat meestal al wat gemakkelijker.”