Man met levenslang rijverbod vlucht weg voor politie bij alcoholcontrole, maar wordt gepakt na wilde vlucht Toon Verheijen

24 februari 2020

15u47 1 Lille De correctionele rechtbank in Turnhout heeft een veertiger uit Lille veroordeeld tot een werkstraf van honderd uren. De man werd op 17 februari van vorig jaar tegengehouden op de Herentalsesteenweg in Lichtaart voor een alcoholcontrole.

Toen de man het stopteken van de politie zag, gaf hij eerst nog plankgas alvorens te stoppen. Toen hij een positieve ademtest aflegde, drukte hij opnieuw het gaspedaal in. Wat volgde was een achtervolging aan snelheden van 180 kilometer per uur.

De 47-jarige chauffeur reed zelfs tot drie keer toe opzettelijk de wagen van de politie aan. De wilde rit eindigde uiteindelijk in Poederlee. De man gaf toe dat hij gedronken had en dat hij gevlucht was omdat hij eigenlijk al een levenslang rijverbod had lopen.