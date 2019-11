Lilse senioren trekken er samen op uit Toon Verheijen

20 november 2019

Een vijftigtal senioren uit Lille hebben deelgenomen aan de seniorenwandeling. Na de wandeling trakteerde de seniorenraad op koffie en een kom lekkere soep. “In onze gemeente hechten we veel belang aan gezondheid en beweging”, zegt schepen Chiel Danckers (Groen). “Zo ondertekenden we pas nog het charter Gezonde Gemeente en starten we binnenkort met een werkgroep rond gezondheid. Zowel thema’s rond fysieke als geestelijke gezondheid zullen hier aan bod komen. De seniorenwandeling past perfect binnen dit thema. Tegelijkertijd leren onze Lilse senioren elkaar beter kennen en kunnen ze samen een gezellige namiddag doorbrengen.”