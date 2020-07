Lilse Bergen blikt terug op geslaagd verlengd weekend: “Meest succesvolle weekend sinds heropening” Wouter Demuynck

21 juli 2020

18u05 3 Lille Recreatiedomein De Lilse Bergen in Gierle (Lille) heeft er een geslaagd verlengd weekend opzitten. Zaterdag was het domein voor de tweede keer sinds de heropening volzet.

In coronatijden ligt de maximumcapaciteit voor externe bezoekers - dus exclusief de mensen op de camping - op 2.000 en moet er op voorhand gereserveerd worden. Tijdens het verlengde weekend was vooral zaterdag een absolute topdag waarbij de maximumcapaciteit gehaald werd. Zondag scoorde ook goed met 1.600 bezoekers, terwijl maandag een 500-tal bezoekers opdaagden. Dinsdag werd er afgeklokt op zo’n 1.000 bezoekers.

Voldoende afstand

“Die beperking van externe 2.000 bezoekers hebben we ingevoerd zodat mensen voldoende afstand kunnen houden en dat lukt met die aantallen wel, maar drukker moet het niet worden. Daarom houden we die beperking op 2.000, zeker omdat we de mensen van de camping er nog bij moeten rekenen", zegt Bart Verheyen, directeur van De Lilse Bergen.

“We merken wel dat de mensen op het strand rekening houden met de regels. Enkel in bepaalde zones, zoals de ligweide bij de speeltuin, moeten we af en toe wel eens ingrijpen en zeggen dat ze verder van elkaar moeten liggen. In het algemeen houden onze bezoekers zich echter goed aan de regels.”

Meest succesvolle weekend

Zaterdag was het de tweede keer sinds de heropening op 17 juni dat het recreatiedomein volzet was. “We hebben nog niet zo’n geweldig weer gehad, maar afgelopen weekend was wel de meest succesvolle sinds de heropening. Het bouwverlof is bezig en het was de eerste keer relatief goed weer. Het weekend was goed terwijl maandag en dinsdag iets minder liepen, maar we merken dat de mensen echt behoefte hebben om eens buiten te komen te kunnen zwemmen.”