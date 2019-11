Lille wil zomerbar aan Poeyelheide : “We waren een beetje jaloers op onze buurgemeenten” Toon Verheijen

28 november 2019

15u06 0 Lille Inwoners van Lille kunnen – hopelijk – vanaf deze zomer ook in eigen dorp afzakken naar een zomerbar. De gemeente heeft een concessieovereenkomst uitgeschreven voor een periode van vier jaar op een terrein aan Poeyelheide. “We waren een beetje jaloers op omliggende gemeenten die al een zomerbar hebben”, zegt schepen Luc De Backer (Groen).

Zomerbars zijn de voorbije jaren in heel wat Kempense gemeenten als paddenstoelen uit de grond gerezen, maar de gemeente Lille had er nog geen. Om voor wat extra animo te kunnen zorgen tijdens de zomer, is nu een concessieovereenkomst uitgeschreven. Kandidaten kunnen zich nog tot begin volgende week melden.

“We willen het bruisende karakter van Lille wat meer in de verf zetten en daar hoort een leuke zomerbar bij”, zegt schepen Luc De Backer. “We waren een beetje jaloers op onze omliggende gemeenten. Zelf gaan we het echter niet uitbaten of organiseren. Daarom gaan we via de concessie op zoek naar verenigingen of bedrijven die er wel kaas van hebben gegeten.”

Concessie

Als locatie heeft de gemeente een stuk grond voorzien aan Poeyelheide aan de overkant van de voetbalden van Gierle en in de onmiddellijke omgeving van het Sjockfestival, dat in juli plaatsvindt. “We kiezen ook bewust voor een concessie van vier jaar omdat dat kandidaat-uitbaters kan stimuleren om investeringen te doen”, zegt Luc De Backer. “Denk maar aan meubilair of tentconstructies en dergelijke. Ze moeten immers de kans krijgen die investeringen ook terug te verdienen. Als we een kandidaat vinden, mag die 120 achtereenvolgende dagen de pop-up zomerbar daar open ergens tussen 1 mei en 30 september. We leggen verder ook een verplicht aantal publieke openingsdagen op, maar het staat de uitbater ook vrij om er privéfeesten te laten plaatsvinden.”

Tijdelijke constructies

Schepen De Backer benadrukt wel dat er enkel tijdelijke constructies mogen neergezet worden. “Na het sluiten van de zomerbar, moet alles weer van het terrein verdwijnen en moet alles in de oorspronkelijke staat hersteld worden”, aldus De Backer. Het gemeentebestuur hoopt ook dat de uitbaters kunnen samenwerken met verenigingen en uiteraard ook met het Sjockfestival. “We weten dat zij daar zitten in de zomer, maar die twee kunnen elkaar versterken.”

Over een tweetal weken hoopt de gemeente de gesprekken aan te kunnen knopen met een van de kandidaten die zich meldt.