Lille wil meer aandacht voor gezondheid: eerste project is rookvrije zone aan elke schoolpoort Toon Verheijen

31 oktober 2019

09u31 0 Lille De gemeente Lille gaat een werkgroep rond gezondheid opstarten. Het wil daarmee extra benadrukken dat gezondheid – op alle vlakken – tijdens deze legislatuur hoog op de agenda staat. De gemeente en Logo Kempen ondertekenden daarvoor ook het charter Gezonde Gemeente.

“We willen gezondheid een duidelijke plaats geven in ons beleidsplan”, zegt schepen Chiel Danckers (Groen). “Daarom zoeken we vrijwilligers die mee hun schouders willen zetten onder de oprichting van een werkgroep en het uitwerken van projecten rond mentale veerkracht, bewegen of gezonde voeding. Ik denk dan zeker aan inwoners die gepassioneerd met gezondheid bezig zijn: artsen, diëtisten, verpleegkundigen, kinesisten. Ook leden van verenigingen als Femma en Samana zijn van harte welkom of vertegenwoordigers van ziekenfondsen en patiëntenverenigingen.” De werkgroep vergadert een eerste keer op dinsdag 3 december om 19.30 uur in het gemeentehuis. Een eerste concrete project is binnenkort een rookvrije zone aan elke schoolpoort.