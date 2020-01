Lille wil 192 graven van voor 1984 laten ontruimen: nabestaanden kunnen nog wel concessie nemen Toon Verheijen

15 januari 2020

16u51 0 Lille De gemeente gaat in 2021 niet minder dan 192 graven van 1984 en ouder laten ontgraven. Die beslissing is nodig omdat er een nijpend plaatsgebrek dreigt te ontstaan. Er kan nog wel een concessie genomen worden voor nabestaanden die niet willen dat het graf verdwijnt. Om misverstanden te vermijden, organiseert de gemeente op maandag 27 januari een informatieavond.

Het gaat concreet om de begraafplaats aan het Kerkplein in Lille, maar later zullen ook die van Gierle, Poederlee en Wechelderzande aan de beurt komen. “We moeten volgend jaar in Lille het columbarium en het urnenveld uitbreiden”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA).

“Maar het probleem is dat we daar momenteel geen plaats voor hebben. Bovendien hebben we gemerkt dat heel wat oude graven al heel wat jaren slecht onderhouden zijn of zelfs volledig verzakt zijn. Daarom hebben we beslist om alle graven van voor 1984 te laten ontgraven. Een aantal zijn er zelfs op vraag van nabestaanden al verwijderd. Langs de andere begrijpen we ook dat er nabestaanden zijn die de graven wél willen behouden. Hen willen we dan ook de mogelijkheid geven om een concessie te nemen.”

In het kinderpark blijven de graven allemaal behouden ongeacht de leeftijd net als in het perk van de oudstrijders.

Verfraaien

De werken op de begraafplaats aan het Kerkplein in Lille starten in het voorjaar van 2021. In 2022 zullen in Gierle de oudste graven verdwijnen. Later komen de oude graven in Wechelderzande en Poederlee aan de beurt. De gemeente maakt van de gelegenheid gebruik om de begraafplaatsen te verfraaien. Op de vrijgekomen ruimte komen rustbanken en meer groen.

Op verzoek van nabestaanden kunnen ook recentere graven verwijderd worden. Hiervoor neem je contact op met de dienst burgerzaken van de gemeente.

De informatieavond vindt plaats op 27 januari om 19 uur in de raadzaal van het gemeentehuis.