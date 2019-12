Lille wandelt en fietst voor ALS-Liga Jef Van Nooten

21 december 2019

In Lille verzamelden inwoners zaterdagavond voor een lampionnenwandeling. De wandeling van zo’n 6 kilometer kaderde in de actie ‘Lilse Krawaten for Life’ waarmee geld werd ingezameld voor de Warmste Week. De opbrengst gaat naar de ALS-Liga. Wie liever fietst dan wandelt, kon terecht in de Crawaett waar het startschot werd gegeven voor een fietsmarathon van 24 euro. De opbrengst van de acties die dit weekend plaatsvinden, komen bovenop de 6.000 euro die eerder al werd ingezameld voor de ALS-Liga.