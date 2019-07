Lille vaardigt absoluut rook- en vuurverbod uit voor bossen, heide- en natuurgebieden Toon Verheijen

24 juli 2019

11u23 0 Lille De gemeente Lille voert voor de komende dagen een absoluut rook- en vuurverbod af voor alle bossen, natuur- en heidegebieden.

“In Lille is afgelopen maandag ter hoogte van het natuurgebied in de omgeving van Visbeekdries 150 vierkante meter vegetatie afgebrand”, zegt waarnemend burgemeester Luc De Backer (Groen). “Daarom wordt er een algemeen rook- en vuurverbod van kracht in bossen, natuur- en heidegebieden en vragen we de nodige alertheid in deze gevoelige gebieden. Het verbod gaat in vanaf woensdag 24 juli. Geplande kampvuren van jeugdverenigingen mogen niet doorgaan. Het gemeentebestuur verwittigt de betrokken jeugdverenigingen tijdig.”