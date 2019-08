Lille slaat handen in elkaar voor ALS Liga Verschillende verenigingen doen samen acties voor het goede doel Toon Verheijen

13 augustus 2019

22u21 6 Lille Verschillende verenigingen uit Lille slaan de handen in elkaar onder de naam ‘De Lilse Krawaten for Life’. In plaats van allemaal iets te doen voor het goede doel hopen ze nu samen als één groep de ALS Liga fors te kunnen steunen. De eerste actie die plaatsvindt is de zevende editie van Jakkejaanland die voor de eerste keer geld inzamelt voor het goede doel. “We zijn nu met zeven, maar we hopen dat nog verenigingen zich aansluiten”, zeggen Jakke Adriaenssen en Peter Van Glabbeek.

Overal in Vlaanderen beginnen stilaan de eerste acties te ontstaan voor Music for Life van Studio Brussel. Ook in Lille begint het te bewegen, maar onder impuls van de Vrienden van DE Crawaett pakken ze het daar dit jaar groots aan. “Wij deden ieder jaar al iets voor het goede doel, maar dit jaar wilden we het grootster aanpakken”, zegt Peter Van Glabbeek van Staminée De Crawaett. “Al snel vonden we JOC Frontaal, de Scouts, de Chiro, Vliegend Wiel, de Vrienden van de Crawaett en de Fanfare bereid om zich mee in te zetten. Hopelijk is dit nog maar een begin, want de bedoeling is uiteindelijk echt als een verenigd Lille naar buiten te komen en een mooie geldsom te kunnen verzamelen. Hoe groot zal later blijken, maar we willen vooral duidelijk maken dat we één grote groep kunnen vormen.”

ALS

De keuze viel uiteindelijk al snel op ALS Liga als goed doel omdat een van de vaste klanten van Staminée De Crawaett recent nog het verdict van ALS te horen kreeg. “Maar we willen ons niet centraal stellen”, zegt Marc, de partner van Astrid Van Rooy die door de spierziekte of beter aantasting van de zenuwbanen is getroffen. “Er zijn nog zoveel patiënten. Maar het is mooi dat Lilse verenigingen zich willen inzetten om fondsen te verzamelen om de ziekte te bestrijden. Astrid kreeg in april het verdict na maanden van onderzoeken. De aandoening manifesteert zich eerst in schijnbaar kleine dingen, maar die stoppen niet en verergeren alleen maar. Je staat er niet bij stil. Maar na elk klein ding dat je leert en moet accepteren, duikt er wel iets nieuw op. En ergens weet je: dit stopt niet. Het is hard, maar dag in dag uit word je ermee geconfronteerd. Gelukkig hebben we drie kinderen die ons bijspringen, maar het is hard. Je hele leven wordt overhoop gehaald. Het is letterlijk een ijskoude emmer water die je over je heen krijgt. Die Ice Bucket Challenge, weet je wel. Het is echt moeilijk. Alles nog voor de volle honderd procent beseffen, maar je zelfstandigheid en privacy verdwijnt, stilaan blijft niets nog over. Het tast ook je waardigheid aan. Je bent iemand die evolueert naar een persoon die nog alles wil, maar niets meer kan.”

Acties

De eerste actie die plaatsvindt is Jakke Jaanland op 25 augustus van 14 tot 18 uur met tal van optredens en een motorrondrit. “Jakke Jaanland is ooit als grap ontstaan als parodie op Bobbejaanland, maar het is alleen maar gegroeid”, lacht Jakke Adriaenssen die ooit voorzitter was van JOC Frontaal en Jakke Jaanland. “Nu gaan we voor de eerste keer de opbrengst echt gebruiken voor het goede doel. Kinderen vanaf 8 jaar kunnen voor 7 euro een ritje maken op de motor. Er zal ook de nodige animatie zijn. Daarna volgen nog een quiz (29 november), karaoke (7 december), sfeerwandeling en marathonfietsen (21 december). We hopen uiteindelijk dat nog meer verenigingen zich bij ons aansluiten. Het bedrag dat we verzamelen is uiteindelijk niet belangrijk. Het mooie is dat we dit als een Verenigd Lille kunnen doen.”