Lille op zesde plaats in provincie Antwerpen van bloedgevers, maar wil nog beter doen Toon Verheijen

23 januari 2020

12u27 0 Lille Het Rode Kruis Vlaanderen is met een intensieve campagne gestart om meer mensen aan te sporen om bloed te geven. Het richt zich daarbij vooral op de gemeenten en wil die uitdagen om de ‘vrijgevigste’ gemeente te worden. Het Vlaams gemiddelde is 3 procent, maar in Lille is net geen 6 procent bloedgever.

Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor veilig en voldoende bloed, plasma en bloedplaatjes. Op dit moment geeft maar 3% van alle Vlamingen bloed en het streefdoel is 4 procent. Het Rode Kruis roept elke stad, gemeente en dorp op om er samen die extra procent halen. “Vandaag telt onze gemeente al 783 donoren”, klinkt het in Lille. “Dat is goed voor 5,75% van onze inwoners en een zesde plaats in de provincie Antwerpen. Super natuurlijk, maar we willen nog beter doen. Wij willen de vrijgevigste gemeente worden. Op de website van Rode Kruis Vlaanderen vind je steeds de eerstvolgende datums terug wanneer je in onze gemeente kan bloedgeven.

Waar je gaat doneren is niet belangrijk voor de statistieken van je woonplaats. Rode Kruis-Vlaanderen kijkt immers naar je woonplaats en niet naar waar je je goede daad hebt gedaan. Je kan dus met een gerust hart in een buurgemeente of in een van de donorcentra van Rode Kruis-Vlaanderen gaan doneren.