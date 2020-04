Lille onderzoekt of mondmasker kopen voor elke inwoner haalbaar is Toon Verheijen

22 april 2020

13u44 0 Lille De gemeente Lille gaat onderzoeken of het haalbaar is om voor elke inwoner een mondmasker aan te schaffen.

“De Nationale Veiligheidsraad verklaarde op woensdagavond 15 april dat mondmaskers gegarandeerd een centrale rol spelen in de exitstrategie voor de huidige coronacrisis”, zegt burgemeester Marleen Peeters (N-VA). “Hoe de exitstrategie zal verlopen, is nog niet duidelijk. Nu vrijdag 24 april is er een nieuwe Nationale Veiligheidsraad, maar de gemeente wil alvast voorbereid zijn zodat de afbouw van de maatregelen voor haar inwoners veilig kan verlopen.”

Zorgverleners

Vorige week schonk de gemeente nog een pak mondmaskers en ander beschermingsmateriaal aan heel wat zorgverleners. “We zijn ook bereid maskers te kopen voor onze inwoners als dit nodig is voor de exitstrategie, maar we roepen de hogere overheden op om snel algemene richtlijnen te geven. Ondertussen onderzoeken we volop alle mogelijkheden want er zijn nog heel wat vragen. Er worden al heel wat maskers aangeboden door verschillende leveranciers. Maar welke maskers zijn het meest geschikt? Welke leverancier kan de voorgestelde levertermijn ook hard maken? Hoeveel maskers moeten we bestellen? In welke maat? Wat is de kwaliteit van de aangeboden maskers? Hoeveel gaat dit kosten? Dat zijn veel vragen waar we de komende dagen antwoord op zoeken.”