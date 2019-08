Leerlingen gemeenteschool krijgen nieuwe klassen als cadeau voor start van het nieuwe schooljaar Toon Verheijen

21 augustus 2019

08u58 0 Lille De gloednieuwe basisschool in de Kloosterstraat in Gierle is klaar om vanaf 1 september in gebruik genomen te worden. Op 28 augustus 2019 kunnen de kinderen al kennismaken met hun nieuwe klas en hun leerkracht. Op 2 september 2019 rolt het schoolteam de rode loper uit voor alle leerlingen. De kinderen zetten dan in feestkledij het nieuwe schooljaar in, want voor alle leerlingen is het toch wel speciaal om in die nieuwe klassen les te krijgen.

De school in de Kloosterstraat is een energiezuinige nieuwbouw. De nieuwe klassenvleugel bestaat uit twaalf klassen, lokalen voor levensbeschouwing, crea en technologie, lokalen voor de ondersteunende diensten, een zorglokaal en een sanitair blok. De kapel werd geïntegreerd in het project. Ze kreeg op het gelijkvloers een polyvalente ruimte en een eetzaal op de verdieping. De nieuwe school heeft speelvriendelijke en groene speelplaatsen en een grote fietsenstalling.

De plannen voor de nieuwe school bestonden al jaren. In 2014 werd al eens een bouwvergunning afgeleverd, maar het proces liep toen vertraging op omdat er een procedure was aangespannen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. In 2016 verhuisde dan een tweehonderdtal leerlingen naar een tijdelijke school aan de Molenvelden, omdat de gebouwen in de Kloosterstraat absoluut niet meer voldeden.