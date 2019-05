Leerlingen De Vlindertuin maken strand van Blankenberge mee zwerfvuilvrij Toon Verheijen

30 mei 2019

08u52 0

De leerlingen van de Vlindertuin trokken onlangs met de trein naar de Belgische kust. Niet zomaar om van het zonnetje te genieten en wat te spelen op het strand. De leerlingen hadden het op school gehad over de plasticsoep en besloten er iets aan te doen. Daarom trokken ze met grijpstokken en vuilniszakken naar het strand van Blankenberge voor het project Beach Clean van Sea Life. De leerlingen zamelden uiteindelijk zijn vijf kilogram afval in waaronder 51 sigarettenpeuken, 34 stukken visnet, 24 flessen en/of dopjes, 17 snoepverpakkingen, 10 rietjes, 6 ballonnen, 3 verpakkingen fastfood, 1 wattenstaafje, 1 drinkbeker. Na hun opruimactie brachten ze ook een bezoek aan Sea Life in Blankenberge.