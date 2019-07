Leerlingen De Springplank sparen 3,4 ton dopjes voor blindengeleidehond Wouter Demuynck

13u44 0 Lille De leerlingen van vrije basisschool De Springplank in Lille hebben het voorbije schooljaar maar liefst 3.400 kg plastic dopjes ingezameld voor het Belgisch Centrum voor Geleidehonden (BCG). Daarmee kon de vzw een puppy aankopen die zal opgeleid worden als blindengeleidehond.

In de vrije basisschool De Springplank in Hoeksken doen de leerlingen al enkele jaren mee aan het project ‘One mile a day’, in het leven geroepen door turnjuf Greet Cuypers. Daarbij lopen de kinderen elke dag een mijl om de concentratie en fysiek te verbeteren. Sinds vorig schooljaar werd daaraan een ander project gekoppeld, namelijk ‘Run en drop je dopjes’.

“Heel de buurt verzamelt voor onze school plastic dopjes. De leerlingen lopen hun dagelijkse mijl op eigen tempo en droppen dopjes ten voordele van het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Nu hebben we eindelijk het einddoel bereikt”, aldus leerkracht Ann Van den Bergh.

In totaal dropten de leerlingen liefst 3.400 kg plastic dopjes, wat neerkomt op 340 gevulde zakken. Met de opbrengst van de dopjes kon het BCG een geschikte puppy aankopen die opgeleid zal worden als blindengeleidehond.