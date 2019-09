Leerlingen basisschool Gierle in feestkledij naar school Toon Verheijen

02 september 2019

De leerlingen van de lagere school in Gierle werden maandag tijdens de eerste schooldag als echte VIP-gasten ontvangen. De leerkrachten en directie rolden immers de rode loper uit. De leerlingen zelf mochten ook in feestkledij naar school komen en daar was een gegronde reden voor. De leerlingen kunnen voortaan de lessen volgen in een fonkelnieuwe school. Ook de gemeente en de directie zelf zijn trots op de nieuwbouw. “De school in de Ursulinenstraat in Gierle is een moderne, energiezuinige nieuwbouw”, zeggen schepen Luc De Backer (Groen) en directeur Ivo Snels. “De nieuwe klassenvleugel bestaat uit twaalf ruime klassen, lokalen voor levensbeschouwing, crea en technologie, lokalen voor de ondersteunende diensten, een zorglokaal en een sanitair blok”. De kapel werd geïntegreerd in het project. Ze kreeg op het gelijkvloers een eetzaal en een polyvalente ruimte op de verdieping. De nieuwe school heeft speelvriendelijke en groene speelplaatsen en een grote fietsenstalling.