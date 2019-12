Lampionnenwandeling is apotheose van Krawaten for Life Toon Verheijen

20 december 2019

14u27 0 Lille Inwoners van Lille die nog snel hun bijdrage willen doen aan de actie ‘Lilse Krawaten for Life’ kunnen zaterdag deelnemen aan de lampionnenwandeling of de fietsmarathon in de Crawaett. De opbrengst gaat net als die van de andere acties naar de ALS-Liga.

Staminee De Crawaett, JOC Frontaal, de Scouts, de Chiro, Vliegend Wiel, de Vrienden van de Crawaett en de Fanfare sloegen maanden geleden de handen in elkaar om acties op touw te zetten met de bedoeling zoveel mogelijk geld in te zamelen voor de ALS-Liga tijdens de Warmste Week. Voorlopig is het mooie bedrag van 6.000 euro ingezameld, maar daar kan dus nog heel wat bijkomen met de afsluitende actie. Dat is een sfeerwandelingen met lampionnen van zo’n zes kilometer lang.

Wie wil, kan ook komen marathonfietsen in de Crawaett. “Iedereen is zaterdag welkom vanaf 18 uur”, zegt kroegbaas Peter Van Glabbeek. “Deelnemers kunnen starten aan De Crawaett, aan het fanfarelokaal, het Chirolokaal, aan ’t Vliegershof of aan de scoutslokalen. Onderweg zorgden de verenigingen voor een hapje en een drankje en zijn eroptredens van Country Feedback Club of Papaver. In ’t Vliegerhof wordt een gesigneerd truitje van Wout van Aert verloot.”

De deelnemers betalen ter plaatse 5 euro per persoon en kunnen ook een lampion aan 2,5 euro kopen. Na de wandeling is er in de Crawaett nog een afterparty. Dan is ook al het marathonfietsen bezig dat ook zaterdagavond start. “We houden 24 uur lang een fiets draaiende die elektriciteit voor een lamp opwekt. Iedereen kan een kwartiertje fietsen aan 7,5 euro.”

De keuze viel uiteindelijk al snel op ALS Liga als goed doel, omdat een van de vaste klanten van Staminée De Crawaett nog het verdict van ALS te horen kreeg. Begin november is Astrid Van Rooy echter overleden.