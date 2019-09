Kunstenares neemt grijze muur De Springplank onder handen en maakt er een kleurrijke boel van Toon Verheijen

02 september 2019

12u43 0

De leerlingen van basisschool De Springplank in Lille moeten niet langer kijken op een saaie grijze muur. “We hebben die deze zomer een make-over gegeven”, vertelt Els Renders van de directie. “De muur is onder handen genomen door Lien Liekens van Lien Creations. Zij werkt met graffiti en heel veel kleuren. Ze heeft ook de kus- en knuffelzone onder handen genomen.” Het jaarthema van de school is dit jaar ‘vele pluimen maken sterke vleugels’. Elke leerkracht droeg maandag een pluim met haar/zijn talenten. Bij het binnen komen krijgen de kinderen ook alvast een pluim waar zij in de loop van de week hun talenten mogen noteren.