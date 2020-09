Kris De Backer (KFC Lille): “We staan voor een pittige start” Jef Tegenbos

15 september 2020

11u59 0 Lille Na een overtuigende prestatie tegen de buren en reeksgenoten van FC De Kempen, hield Lille het voorbije weekend een geslaagde generale repetitie. Het team van trainer Kris De Backer opent zaterdagavond om 20 uur voor eigen volk de competitie tegen Weerstand Koersel.

Na de uitschakeling in de Croky Cup was Lille zaterdagavond in een laatste oefengalop gastheer voor de buren van De Kempen.

“We mogen tevreden zijn van onze voorbereiding”, blikt trainer Kris De Backer terug op de voorbije weken. “De bekerwedstrijd tegen Racing Mechelen was voor ons een eerste behoorlijke test. Ongeacht het resultaat hebben we daar een behoorlijke prestaties neergezet. Over het geleverde spel tegen De Kempen was ik eveneens tevreden. Het gevoel zit goed, maar de competitie is nog ander verhaal.”

Stig Cools

De enige schaduwzijde van de voorbereiding was het uitvallen van Stig Cools. De verdedigende middenvelder liep een letsel op aan de kruisbanden.

“Dit is in de eerste plaats voor Stig bijzonder jammer”, stelt de Lilse T1. “Voor de groep is zijn uitvallen eveneens een zware aderlating. Op zijn positie was hij een sleutelfiguur. We kunnen alleen maar hopen dat zijn herstel spoedig verloopt. Al zal zijn onbeschikbaarheid er één van vele maanden zijn.”

Smalle kern

Lille beschikt over een kern die in de nieuwe derde afdeling zijn mannetje moet kunnen staan. Probleem is dat de groep vrij beperkt is.

“We moeten inderdaad hopen dat we gespaard blijven van tegenslagen. Dat heb je niet in de hand. Schorsingen en kwetsuren maken nu eenmaal deel uit van het voetbal. Die zullen ook ons pad kruisen.”

Koersel

Voor Lille begint de competitie tegen Koersel. De Limburgse formatie die eveneens overkomt van eerste provinciale.

“Ik heb Koersel reeds aan het werk gezien”, bevestigt de Lilse oefenmeester. “Het is een formatie die een goede indruk heeft nagelaten en behoorlijk wat snelheid in huis heeft. Koersel is de eerste van een reeks moeilijke opdrachten die de start van de competitie in petto heeft. Een openingswedstrijd blijft speciaal, vooral als het voor eigen volk is.”