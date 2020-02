Krawatencross dreigde even te verhuizen naar Herentals: “Stroeve onderhandelingen maar de gemeente heeft ons overtuigd” Toon Verheijen

03 februari 2020

22u00 0 Lille Het heeft aan een zijden draadje gehangen, maar de 29ste editie van de Krawatencross zal ook dit jaar op de Lilse Bergen plaatsvinden. De onderhandelingen verliepen moeilijk, maar uiteindelijk geraakte alles in kannen en kruiken. “Lille en het veldrijden dat is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. We zijn blij dat ze hier blijven”, klinkt het bij burgemeester Marleen Peeters (N-VA). De wedstrijd verhuist vanaf volgend jaar vermoedelijk wel naar de zondag en niet langer de zaterdag.

De Moedige Supporters organiseren komend weekend al voor de 29ste keer ‘hun’ Krawatencross. Al even veel jaar zijn De Lilse Bergen de thuisbasis, maar dit jaar hing het toch even aan een zijden draadje. Voorzitter Jef Van Den Broeck is zelfs niet te beroerd om het toe te geven dat de onderhandelingen met de directie héél stroef liepen. “Er was zeker een plan B want er waren al verregaande gesprekken met Herentals om de cross te verhuizen naar het terrein van Bloso. Maar uiteindelijk is het onder impuls van burgemeester Marleen Peeters (N-VA) dat de cross hier gebleven is. Gelukkig maar, want ik ben dit jaar twintig jaar voorzitter en had me dat jubileum toch wel even anders voorgesteld (grijnst). Ergens weten we ook dat een Krawatencross buiten Lille niet meer helemaal hetzelfde zou zijn.”

Trots

Burgemeester Marleen Peeters (N-VA) kan dat alleen maar beamen. “Toen we hoorden dat het om moeilijke gesprekken ging, heb ik geredeneerd: ‘over mijn lijk’. De Lilse Bergen en de Krawatencross, dat moeten we aan elkaar vastklinken. Misschien dat het in de toekomst wel iets gemakkelijker gaat gaan, want wij worden als gemeente nu eigenaar van het volledige domein. We hebben dus meer dan één voet tussen de deur nu. We moeten er als gemeente alles aan doen om organisatie als de Krawatencross hier te houden. Want we zijn er trots op.”

Vrijwilligers

De Krawatencross in Lille is een evenement dat jaar na jaar ook blijft leven. Vorig jaar kwamen er bijna 12.000 supporters opdagen. Dit jaar mikken ze – ondanks de afwezigheid van Mathieu Van der Poel – op 15.000 bezoekers. Maar vooral: iedereen wil komen helpen. “Alles samen hebben we zo’n 400 medewerkers die voor ons in de weer zijn voor, tijdens en na de cross”, vertelt Jef. “We hebben zelfs een medewerkersstop moeten invoeren. Dat bewijst ook alleen maar hoe hard het hier nog altijd leeft en daar zijn we blij om. Ik moet eerlijk toegeven: er is in die twintig jaar als voorzitter wel wat veranderd. Het is allemaal veel professioneler geworden. Vroeger viel je nog eens spontaan binnen bij de sponsors, nu moet je een afspraak maken. Ik herinner me nog een hilarisch moment van het eerste ‘VIP-diner’. We hadden twee sponsors die hadden gevraagd om na de cross voor een maaltijd te zorgen. Vidé met frietjes was goed. Op een bepaald moment zat er vier man te veel aan tafel. Volgens de ene hoorden de vier bij de ene sponsor en volgens de andere waren het er dan weer geen van hun. Die vier hebben toen dus gratis gegeten en gedronken en tot vandaag weten we eigenlijk nog altijd niet wie dat was (lacht).”

Bekende namen

Ook bekende namen als Paul Herygers en Erwin Vervecken zijn blij dat de Krawatencross in Lille blijft. “Lille is een crossdorp. We krijgen wel wat concurrentie uit Baal (familie Nys, red), maar met Lennert Belmans hebben we toch ook weer een zilveren medaille in huis”, klinkt het bij Erwin Vervecken. “Wij zijn als Golazo (de overkoepelende sportorganisatie) blij met deze mensen. Ze hebben qua bezoekersrecords al wat potten gebroken. Lille moet ook een crossdorp blijven. We zullen hier zaterdag dan wel geen wereldkampioen (geen Van der Poel aan de start, red) aan de start krijgen, maar dat wil niet zeggen dat het geen mooie cross zal worden.”

Nog enkele weetjes:

- In de A-reeks zullen een vijftigtal renners aan de start staan

- De VIP-tent is goed voor 3.000 genodigden

- De organisatie streeft naar 90 procent recuperatie van plastic bekertjes en dergelijke

- Op woensdag 5 februari is er een jeugdinitiatie met zo’n 350 deelnemers en begeleiders als Rudi de Bie, Roland Liboton en Erwin Vervecken

- Aan de start zullen onder meer toppers als Shirin Van Anrooij, Norbert Riberolle, Ceylin Del Carmen Alvarado, Tibau Nys, Lennert Belmans en Wout Van Aert staan

- De cross verschuift volgend jaar van zaterdag naar zondag