Kraanvogel strijkt neer in Wechelderzande Toon Verheijen

25 september 2019

15u41 3 Lille Een inwoonster van Wechelderzande (Lille) had dinsdag in de late namiddag een opmerkelijke gast in haar voortuin. Toen Karine Van Gorp even naar buiten keek, zag ze plots een kraanvogel in haar voortuin zitten.

“Hij zat er al toen ik van mijn werk kwam en na anderhalf uur was hij nog aan het paraderen. Hij keek ook recht door het raam tot ik de gordijn zachtjes aan de kant deed om een foto te nemen. Toen ging hij naar het andere raam. Ik dacht dat hij misschien gewond was en niet kon vliegen. Tot ik het raam open deed en hij zijn vleugels opende en sierlijk wegvloog. Echt een prachtige vogel”, aldus Karine Van Gorp.

Het bleek om een kraanvogel te gaan. Het dier trippelde rustig rond en kwam zelfs een kijkje nemen aan de raam. Het gaat vermoedelijk om de Europese kraanvogel. Die trekt in het najaar over Nederland en België naar warmere oorden. Meestal doen ze dat wel in groep terwijl deze ‘kranige’ jongen alleen in de tuin zat. De Europese kraanvogel is 95 tot 120 centimeter lang en heeft een spanwijdte tot 2,3 meter.