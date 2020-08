KFC Lille moet weg aan Balsakker voor bouw nieuw zwembad: onderhandelingen bezig over opzegvergoeding Toon Verheijen

26 augustus 2020

22u03 3 Lille KFC Lille zal moeten uitkijken naar een nieuwe locatie of hopen dat de fusie met Poederlee tot een goed einde komt. Het recht van opstal dat de club heeft op de gronden aan de Balsakker wordt opgezegd omdat de gemeente op die velden het KFC Lille zal moeten uitkijken naar een nieuwe locatie of hopen dat de fusie met Poederlee tot een goed einde komt. Het recht van opstal dat de club heeft op de gronden aan de Balsakker wordt opgezegd omdat de gemeente op die velden het nieuwe zwembad wil bouwen. De gemeente én de club zijn nu in onderhandeling om tot een goede opzegovereenkomst te komen.

De plannen voor een nieuw gemeentelijk zwembad op de site van de Balsakker krijgen meer en meer vorm. De kogel lijkt ook helemaal door de kerk om het zwembad op de Balsakker te realiseren omdat de gemeente het recht van opstal heeft stopgezet. Die overeenkomst werd in 2004 opgesteld en voorzag niet in een opzegtermijn. Wel moet er aan de houder van het opstalrecht, in dit geval KFC Lille, wel een opzegvergoeding betaald worden. Tijdens de gesprekken dit tot dusver met de club zijn gevoerd is het einde van seizoen 2021-2022 als einddatum voorzien. Daarna zou de club moeten vertrekken. Tussendoor zouden er al wel voorbereidende werken mogen starten zonder dat de werking van de club in het gedrang komt. “Op deze manier kan de club nog twee seizoen afwerken en krijgt het voldoende tijd om zich te organiseren”, klinkt het.

Vergoeding: 650.000 euro ?

De gemeente verdedigt nog altijd de keuze van de Balsakker. “Het is een bewuste keuze”, zegt schepen van Sport Vincent Goossens (N-VA). “We hebben naar verschillende locaties gekeken, maar dit was de meest geschikt. De buitenaanleg van het sportcentrum is momenteel ook aan vervanging toe en dat zou dan met de bouw van een zwembad ineens mee aangepakt kunnen worden. Zo krijgen we ook een modern sportcentrum waar verschillende sporten beoefend kunnen worden. KFC Lille speelt inderdaad een belangrijke rol. De club de voetbalvelden laten behouden is niet verzoenbaar met de plannen. We gaan nu verder met de club in overleg om een vergoeding af te spreken. Het moet uiteindelijk een win-win voor iedereen zijn.” Uit een eerste schattingsverslag kwam een bedrag van 650.000 euro naar buiten als waarde voor de kantine, kleedkamers, tribune en aanhorigheden, maar een akkoord over dat bedrag is er nog lang niet. Waar de club naartoe gaat, lijkt wel al een uitgemaakte zaak want er zijn fusiegesprekken bezig met Poederlee.

Partner

Rest de gemeente ook nog de taak om een partner te zoeken voor de realisatie en de uitbating van het zwembad. “Omdat de site aan Balsakker zo groot is, zijn er verschillende mogelijkheden om zowel het zwembad als de terreinen volop tot hun recht te laten komen”, zegt schepen Vincent Goossens. “Kandidaten kunnen bijvoorbeeld nevenfuncties voorstellen om de rendabiliteit van het complex te verhogen. Wanneer de juiste formule bepaald is, kan het bestek opgemaakt worden en kunnen de kandidaten offertes indienen. Zo krijgt de gemeente verschillende offertes perfect op maat van haar wensen en kan ze de offertes op een gelijke wijze met elkaar vergelijken. Daarna kan de gemeente toewijzen aan een partner en kunnen de bouwwerken starten. Als alles zonder problemen verloopt, dan moet het mogelijk zijn om eind 2024 onze eerste baantjes te zwemmen.”