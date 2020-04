Keuken uitgebrand in woning aan Boonhof Toon Verheijen

26 april 2020

10u32 0

De hulpdiensten werden zaterdagnacht omstreeks 3.30 uur opgeroepen voor een brand in een woning aan Boonhof. De brand was ontstaan in de keuken vermoedelijk door een potje dat op het vuur was blijven staan. De woning is tijdelijk onbewoonbaar, maar voor de bewoners is een oplossing gevonden. Zij kunnen tijdelijk elders terecht.