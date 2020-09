Kerken in Groot Lille mogen blijven, maar dan moeten ze wel opengesteld worden voor nevenactiviteiten Toon Verheijen

03 september 2020

16u49 2 Lille De inwoners van Lille hebben er geen probleem mee dat de kerkgebouwen in stand worden gehouden, maar ze vinden dan wel dat er ook andere activiteiten mogen plaatsvinden dan kerkelijke diensten. Dat blijkt uit een eerste rondvraag die de gemeente Lille heeft gedaan bij haar inwoners.

De gemeente Lille is met een inwonerspanel gestart om het beleid beter af te stemmen op de wensen van de inwoners. Drie keer per jaar worden willekeurig 400 inwoners bevraagd over allerlei onderwerpen. De eerste was het gebruik en de toekomst van de kerkgebouwen in de vier dorpskernen.

Resultaten

Uit de resultaten blijkt dat een net iets meer dan 1 op de 2 respondenten minstens één keer per jaar in de kerk komt. De voornaamste reden is een begrafenis. Iets meer dan 90 procent vind dat de kerkgebouwen zeker in stand mogen gehouden worden, maar voor 66 procent moeten die dan wel opengesteld worden voor andere activiteiten naast de kerkdiensten. 97% vindt sowieso dat een kerkgebouw gebruikt kan worden voor andere activiteiten dan voor eucharistievieringen. 8 op 10 staat open voor het organiseren van niet-katholieke ceremonieën in een kerk. Concerten, tentoonstellingen en voordrachten worden het vaakst naar voren geschoven als potentiële extra invulling voor het kerkgebouw. Meningen over het aantal kerken met behoud van eredienst zijn verdeeld. Vooral in Wechelderzande en Gierle wenst men in eigen dorp een plechtigheid te kunnen bijwonen.