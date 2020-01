Karel Van Noppen wordt postuum ereburger in Lille Toon Verheijen

14 januari 2020

De gemeente Lille gaat – als de gemeenteraad het voorstel goedkeurt – Karel Van Noppen postuum benoemen tot ereburger van de gemeente. De veearts uit Wechelderzande werd in 1995 brutaal vermoord.

Karel Van Noppen was veearts-keurder bij het Instituut voor Veterinaire Keuring toen hij op 20 februari 1995 op brutale wijze werd vermoord in opdracht van de hormonenmaffia. Hij werd doodgeschoten met drie kogels in de buurt van zijn woning in Wechelderzande. Zeven jaar later werden vier mannen veroordeeld: Carl De Schutter, Albert Barrez, Alex Vercauteren en Germain Daenen. Vercauteren kreeg levenslang, de andere drie kregen 25 jaar gevangenisstraf.

Grote verdienste

Begin dit jaar vroeg raadslid Wim Peeters van oppositiepartij CD&V om Karel Van Noppen voor te dragen als ereburger. Het college heeft het voorstel onderzocht en heeft besloten om hem postuum de titel van ereburger te geven. “Karel was gemeenteraadslid van 1989 tot 1992”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “Hij was ook veearts-keurder en in 1992-1993 actief als ontwikkelingsmedewerker in Malawi verantwoordelijk voor de rundveeproductie. Zijn strijd tegen de hormonenmaffia werd in februari 1995 fataal. Een jaar later kreeg hij postuum de Prijs voor de Democratie. Door zijn strijd voor de algemene volksgezondheid is de controle op de volksgezondheid sterk bijgestuurd en zijn malafide vetmesters hard aangepakt. De vzw. Dokter Karel Van Noppen heeft Karels’ strijd verder gezet. Vele studiedagen van de vzw droegen bij tot verdere optimalisatie van de voedselveiligheid.”

In het verleden werden er regelmatig herdenkingsmomenten gehouden op de plaats van de moord.