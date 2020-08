Karel Van Noppen werd 25 jaar geleden koelbloedig vermoord door de hormonenmaffia: "Het is gebeurd. ‘Operatie Zieke Koe’ is van de baan”

Lille

Op 20 februari 1995 stond de wereld stil in Vlaanderen. Veekeurder Karel Van Noppen (42) werd koelbloedig vermoord. Drie kogels, vlak bij zijn woning in Wechelderzande (Lille). Vermoord omdat hij ons vlees gezonder wilde maken: een steak vrij van hormonen. Jarenlang werd hij al bedreigd door de hormonenmaffia. Maar Van Noppen zette gedreven zijn strijd voort. Zelfs toen hij voelde dat er een executie zat aan te komen. Met Carl De Schutter zit nog altijd één van de betrokkenen in de gevangenis. Lees meer misdaadverhalen in ons dossier